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США наложат 100%-ные пошлины на РФ и ее торговых партнеров, если не будет сделки по Украине — Трамп

18:40 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация намерена ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся относительно урегулирования на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы очень-очень недовольны ими [российской стороной] и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами», — сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. «Я думал, что у нас будет сделка два месяца назад», — добавил он, имея в виду договоренности относительно урегулирования конфликта на Украине.

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