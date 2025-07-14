США наложат 100%-ные пошлины на РФ и ее торговых партнеров, если не будет сделки по Украине — Трамп
18:40 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтонская администрация намерена ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не договорятся относительно урегулирования на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы очень-очень недовольны ими [российской стороной] и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами», — сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. «Я думал, что у нас будет сделка два месяца назад», — добавил он, имея в виду договоренности относительно урегулирования конфликта на Украине.
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