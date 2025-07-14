В Курской области при разминировании погиб сотрудник МЧС, еще один пострадал
19:20 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудник МЧС России, сапер Ришат Медиев, погиб при разминировании Курской области, пиротехник сводного пиротехнического отряда Сергей Иванов пострадал и был гооспитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«МЧС России скорбит о гибели сотрудника в Курской области. Ришат Медиев, мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по городу Севастополю, погиб при разминировании Курской области», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
В МЧС добавили, что вместе с ним при разминировании получил множественные ранения пиротехник сводного пиротехнического отряда Сергей Иванов. Он доставлен в больницу, врачи борются за его жизнь.
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