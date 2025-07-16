За ночь уничтожены восемь БПЛА над регионами РФ и Азовским морем
09:00 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Республики Крым, три — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — сказали в Минобороны.
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