Первые поставки ЗРК Patriot по сделке с НАТО об оружии для Украины уже начались — Трамп

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались.

«Их уже поставляют. Они поставляются из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях США получают платежи в полном объеме», — заявил он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.