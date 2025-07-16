Первые поставки ЗРК Patriot по сделке с НАТО об оружии для Украины уже начались — Трамп
09:05 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп утверждает, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались.
«Их уже поставляют. Они поставляются из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях США получают платежи в полном объеме», — заявил он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
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