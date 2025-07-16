Аэропорт Горно-Алтайск увеличил пассажиропоток на 22% за первое полугодие 2025 года

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По итогам первых шести месяцев 2025 года пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайск составил 223 тысячи человек, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году аэропорт стал принимать субсидированные рейсы из Уфы и Казани, в число обслуживаемых воздушной гаванью авиакомпаний вошла компания Азимут, значительно увеличилось количество регулярных рейсов «Аэрофлота» из Москвы. На данный момент аэропорт обслуживает прием и отправление рейсов восьми авиакомпаний по 11 направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Уфа, Красноярск, Омск, Улан-Удэ, Сургут, Оренбург.

«Алтай — уникальный уголок нашей страны. Первое, с чем сталкивается каждый гость, прилетающий сюда — это аэропорт, который служит визитной карточкой региона. Мы стремимся к тому, чтобы первое впечатление о нашей республике сопровождалось высоким уровнем сервиса и соответствовало всем стандартам безопасности полётов и транспортной безопасности», — отметил генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск Владимир Куликов.

В рамках масштабной программы модернизации и строительства новой инфраструктуры в начале июля в аэропорту Горно-Алтайск, входящего в группу компаний Сбера, открылся отдельный пассажирский терминал прилета для внутренних линий, что позволит обеспечить комфортное обслуживание прилетающих на Алтай пассажиров до открытия нового аэровокзального комплекса, строительство которого должно завершиться к 2028 году.

В декабре 2024 года началось проектирование нового аэровокзального комплекса — здания с уникальным архитектурным обликом, которое позволит обслуживать до 800 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и до 200 пассажиров в час на международных.

Планируется открытие и международного пункта пропуска — в марте 2025 года аэропорт Горно-Алтайск получил международный статус и начал подготовку к обслуживанию международных рейсов.