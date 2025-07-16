Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме под Новосибирском

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и один пострадал при взрыве газа в жилом двухэтажном доме в Новосибирской области. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

«Один погибший, один травмированный. [Состояние] средней тяжести», — сказала собеседница агентства.