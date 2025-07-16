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НОВОСТИ

На месте обнаружения обломков Ми-8 в Хабаровском крае найдены тела 5 человек

11:20 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тела пяти человек, по предварительной информации, обнаружили на месте крушения вертолета в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«По предварительной информации, группой спасателей на месте обломков вертолета обнаружены тела пяти человек», — говорится в сообщении.

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