В семилетний бюджетный план ЕС может быть заложено 88 млрд евро на помощь Украине

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущая Многолетняя программа финансового развития ЕС на период с 2028 по 2034 год может включить в себя помощь Украине на сумму 88 млрд евро. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на проект документа.

Помимо этого, в проекте значится выделение 190 млрд евро на программу помощи «Глобальная Европа» и 522 млрд евро на программу Европейского фонда конкурентоспособности, целью которого станет стимулирование инвестиций в ключевые секторы и общие проекты. Отмечается, что новый бюджет будет «более гибким», что позволит ЕС быстрее реагировать на кризисы.