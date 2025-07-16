Германия может закупить у США пять ЗРК Patriot для Украины — WSJ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп предложил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу приобрести пять зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для дальнейшей передачи их Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, хозяин Белого дома сделал это предложение 11 июля в ходе телефонного разговора с канцлером Германии. Мерц согласился на предложение Трампа, однако добавил, что ему нужно «обсудить финансирование с другими европейскими лидерами». Отмечается, что первоначально Берлин хотел передать Киеву две свои установки, а взамен приобрести новые у Соединенных Штатов.