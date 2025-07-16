Российские войска освободили Новохатское в ДНР

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ освободили Новохатское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.