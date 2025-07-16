Армения обратилась в ШОС для вступления в организацию — Пашинян
13:20 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) для вступления в организацию. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.
«Да, Армения обратилась к ШОС для членства. И это укладывается в нашу повестку балансирования и проведения сбалансированной внешней политики. И мы продолжим работать», — сказал армянский премьер. Он отметил, что Армения является партнером ШОС, и эти действия «происходят не с бухты-барахты».
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