Армения обратилась в ШОС для вступления в организацию — Пашинян

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) для вступления в организацию. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

«Да, Армения обратилась к ШОС для членства. И это укладывается в нашу повестку балансирования и проведения сбалансированной внешней политики. И мы продолжим работать», — сказал армянский премьер. Он отметил, что Армения является партнером ШОС, и эти действия «происходят не с бухты-барахты».