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НОВОСТИ

Минтруд РФ прорабатывает вопрос модернизации маткапитала для увеличения новых рождений

14:00 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Модернизация материнского капитала, чтобы он работал на увеличение новых рождений, прорабатывается в Минтруде. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на правительственном часе в Госдуме.

«В текущей демографической ситуации необходимо нацеливать все меры поддержки детей на стимулирование многодетности, в том числе и материнский капитал. По поручению президента прорабатываем вопрос модернизации этой ключевой демографической меры с тем, чтобы она работала именно на новые рождения», — сказал он.

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