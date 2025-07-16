Минтруд РФ прорабатывает вопрос модернизации маткапитала для увеличения новых рождений

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Модернизация материнского капитала, чтобы он работал на увеличение новых рождений, прорабатывается в Минтруде. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на правительственном часе в Госдуме.

«В текущей демографической ситуации необходимо нацеливать все меры поддержки детей на стимулирование многодетности, в том числе и материнский капитал. По поручению президента прорабатываем вопрос модернизации этой ключевой демографической меры с тем, чтобы она работала именно на новые рождения», — сказал он.