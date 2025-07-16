Армия Израиля направит дополнительные силы на границу с Сирией
15:12 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направит дополнительные подразделения в район границы с Сирией. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«В соответствии с оценкой ситуации было принято решение о наращивании сил Армии обороны Израиля на сирийской границе», — говорится в заявлении.
В пресс-службе отметили, что израильские военные «регулярно оценивают ситуацию», после чего в «соответствии с этими оценками определяется необходимый состав сил для выполнения оперативных задач в различных районах». ЦАХАЛ «продолжит действовать в обороне и наступлении для обеспечения безопасности граждан Израиля», заверили в армейском ведомстве.
НОВОСТИ
- 16:32 16.07.2025
- Валовой сбор картофеля в России в 2025 г. на треть выше прошлогоднего — Минсельхоз
- 16:12 16.07.2025
- Володин предложил сделать детские сады в селах бесплатными
- 16:00 16.07.2025
- У Армении и Азербайджана сохраняются разногласия по поводу открытия коммуникаций — Пашинян
- 15:32 16.07.2025
- Нарушения репродуктивной функции в РФ выявлены у 12,9% женщин и 2,1% мужчин — Мурашко
- 15:00 16.07.2025
- Нормы ЕС не позволяют направлять деньги из бюджета ЕС на закупки оружия США для Киева — ЕК
- 14:32 16.07.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 255 военнослужащих — МО РФ
- 14:12 16.07.2025
- Пошлины Трампа принесли бюджету США почти $50 млрд дополнительного дохода — FT
- 14:00 16.07.2025
- Минтруд РФ прорабатывает вопрос модернизации маткапитала для увеличения новых рождений
- 13:55 16.07.2025
- Startup Summit Awards: участников российского рынка инноваций отметят премией
- 13:32 16.07.2025
- Добыча нефти РФ за январь — май снизилась на 3,5%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать