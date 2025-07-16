Армия Израиля направит дополнительные силы на границу с Сирией

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направит дополнительные подразделения в район границы с Сирией. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«В соответствии с оценкой ситуации было принято решение о наращивании сил Армии обороны Израиля на сирийской границе», — говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что израильские военные «регулярно оценивают ситуацию», после чего в «соответствии с этими оценками определяется необходимый состав сил для выполнения оперативных задач в различных районах». ЦАХАЛ «продолжит действовать в обороне и наступлении для обеспечения безопасности граждан Израиля», заверили в армейском ведомстве.