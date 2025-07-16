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НОВОСТИ

У Армении и Азербайджана сохраняются разногласия по поводу открытия коммуникаций — Пашинян

16:00 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У Баку и Еревана по-прежнему сохраняются разногласия по поводу открытия коммуникаций. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

«Сейчас нет конкретного варианта или формулы, чтобы я сказал, что мы очень близки к согласованию. Есть формулы, есть обсуждения. Очевидно одно: мы хотим и готовы превратить Армению в транзитную страну с привлекательными условиями», — сказал Пашинян.

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