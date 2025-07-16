У Армении и Азербайджана сохраняются разногласия по поводу открытия коммуникаций — Пашинян
16:00 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
У Баку и Еревана по-прежнему сохраняются разногласия по поводу открытия коммуникаций. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.
«Сейчас нет конкретного варианта или формулы, чтобы я сказал, что мы очень близки к согласованию. Есть формулы, есть обсуждения. Очевидно одно: мы хотим и готовы превратить Армению в транзитную страну с привлекательными условиями», — сказал Пашинян.
НОВОСТИ
- 16:32 16.07.2025
- Валовой сбор картофеля в России в 2025 г. на треть выше прошлогоднего — Минсельхоз
- 16:12 16.07.2025
- Володин предложил сделать детские сады в селах бесплатными
- 15:32 16.07.2025
- Нарушения репродуктивной функции в РФ выявлены у 12,9% женщин и 2,1% мужчин — Мурашко
- 15:12 16.07.2025
- Армия Израиля направит дополнительные силы на границу с Сирией
- 15:00 16.07.2025
- Нормы ЕС не позволяют направлять деньги из бюджета ЕС на закупки оружия США для Киева — ЕК
- 14:32 16.07.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 255 военнослужащих — МО РФ
- 14:12 16.07.2025
- Пошлины Трампа принесли бюджету США почти $50 млрд дополнительного дохода — FT
- 14:00 16.07.2025
- Минтруд РФ прорабатывает вопрос модернизации маткапитала для увеличения новых рождений
- 13:55 16.07.2025
- Startup Summit Awards: участников российского рынка инноваций отметят премией
- 13:32 16.07.2025
- Добыча нефти РФ за январь — май снизилась на 3,5%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать