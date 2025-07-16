Очередная попытка ЕС согласовать 18-й пакет санкций против РФ снова не удалась

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы ЕС вновь не смогли принять 18-й пакет санкций против России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои дипломатические источники. Агентство сообщило, что санкции вновь заблокировала Словакия.