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НОВОСТИ

Очередная попытка ЕС согласовать 18-й пакет санкций против РФ снова не удалась

18:55 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы ЕС вновь не смогли принять 18-й пакет санкций против России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои дипломатические источники. Агентство сообщило, что санкции вновь заблокировала Словакия.

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