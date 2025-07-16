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НОВОСТИ

Шмыгаль может сменить Умерова на посту министра обороны Украины

20:35 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский выдвинул на пост министра обороны Украины кандидатуру Дениса Шмыгаля, который до сегодняшнего дня возглавлял кабмин.

«Сегодня я уже подписал документы в Верховную раду о Денисе Шмыгале как новом министре обороны», — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

В среду Рада отправила в отставку Шмыгаля с поста премьер-министра. Это влечет за собой отставку всего правительства. Министерство обороны до сегодняшнего дня возглавлял Рустем Умеров.

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