Шмыгаль может сменить Умерова на посту министра обороны Украины
20:35 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский выдвинул на пост министра обороны Украины кандидатуру Дениса Шмыгаля, который до сегодняшнего дня возглавлял кабмин.
«Сегодня я уже подписал документы в Верховную раду о Денисе Шмыгале как новом министре обороны», — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.
В среду Рада отправила в отставку Шмыгаля с поста премьер-министра. Это влечет за собой отставку всего правительства. Министерство обороны до сегодняшнего дня возглавлял Рустем Умеров.
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