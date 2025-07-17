На федеральном уровне в РФ не будет вводиться запрет на электросамокаты

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полный запрет на использование электросамокатов на федеральном уровне вводить не планируется, решение об этом могут принимать регионы, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»).

Ранее полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) был введен на территории Благовещенска. За любое перемещение и размещение средств индивидуальной мобильности на территории города Благовещенска предусмотрен штраф в размере до 100 тыс. руб.

«На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем. Считаем, что это прерогатива регионов, ситуация в каждом регионе разная», — пояснил Федяев.