Хакеры стали намного чаще стараться полностью уничтожить данные российских компаний
09:32 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число кибератак на российские компании с целью безвозвратного уничтожения их данных за январь — июнь этого года увеличилось на 68% по отношению к предыдущему году. Об этом ТАСС сообщили в системном интеграторе в информационной безопасности «Информзащита».
Среди всех деструктивных инцидентов ИБ такие атаки, иначе называемые wiper, на июнь заняли 20% при том, что год назад их было меньше. В 2024 году 90% занимали инциденты, связанные с DDoS- и APT-атаками, но сейчас это значение упало до 70%.
«Деструктивные атаки становятся все более агрессивными. Цель — не просто нарушить работу систем, а нанести урон, от которого восстановление будет долгим и дорогим, а в отдельных случаях и вовсе невозможным. Особенно уязвимы предприятия, от работы которых зависит стабильность регионов и безопасность граждан», — предупредил глава Центра мониторинга и противодействия кибератакам «Информзащиты» Александр Матвеев.
Согласно актуальным данным, больше всего от wiper-атак страдают компании энергетического сектора, на которые приходится 33% всех таких атак. Также им часто подвергаются технологические компании (24%) и организации из сферы здравоохранения (12%).
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