В результате попадания фрагментов БПЛА в дом в Воронеже пострадали трое несовершеннолетних

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Над Воронежем силами ПВО сбито не менее пяти БПЛА, в результате попадания фрагментов дрона в многоэтажный дом пострадали, предварительно, трое несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и пригородом обнаружено и уничтожено уже не менее пяти БПЛА. К сожалению, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали, по предварительной информации, трое несовершеннолетних», — написал он.