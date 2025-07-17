В результате попадания фрагментов БПЛА в дом в Воронеже пострадали трое несовершеннолетних
10:00 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Над Воронежем силами ПВО сбито не менее пяти БПЛА, в результате попадания фрагментов дрона в многоэтажный дом пострадали, предварительно, трое несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и пригородом обнаружено и уничтожено уже не менее пяти БПЛА. К сожалению, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали, по предварительной информации, трое несовершеннолетних», — написал он.
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