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В результате попадания фрагментов БПЛА в дом в Воронеже пострадали трое несовершеннолетних

10:00 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Над Воронежем силами ПВО сбито не менее пяти БПЛА, в результате попадания фрагментов дрона в многоэтажный дом пострадали, предварительно, трое несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и пригородом обнаружено и уничтожено уже не менее пяти БПЛА. К сожалению, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали, по предварительной информации, трое несовершеннолетних», — написал он.

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