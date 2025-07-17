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НОВОСТИ

Япония в первом полугодии 2025 г. сократила поставки авто в РФ на 12,9%

10:05 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония за первые шесть месяцев 2025 года сократила на 12,9% поставки в Россию легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским Минфином.

Поставки в Россию запчастей за указанный период также сократились на 9,9%. Автомобили и запчасти являются одной из основных категорий в товарообороте двух стран, на них приходится около 58,7% всего японского экспорта в РФ.

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