Инвесторы не верят угрозам Трампа ввести жесткие санкции против РФ — The Economist

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные инвесторы не верят угрозам президента США Дональда Трампа ввести жесткие вторичные санкции против России. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Согласно изданию, в теории Трамп может ввести против РФ санкции, которые приведут к заметному снижению доходов Москвы от экспорта нефти. Однако, как добавил журнал, по-настоящему серьезные рестрикции могут вызвать рост цен на сырье на глобальных рынках, что приведет к «инфляционному шоку» в самих Соединенных Штатах. The Economist отметил, что угрозы санкций со стороны Трампа нельзя считать убедительными, учитывая нежелание Белого дома вступать в полномасштабную торговую войну с КНР и продолжающиеся переговоры с Индией. Именно на эти две страны приходится основная часть экспорта российской нефти.

Кроме того, издание назвало ненадежной новую договоренность вашингтонской администрации с НАТО о том, что страны — члены альянса закупят американское вооружение для нужд Украины. В то же время журнал подчеркнул, что эта сделка позволит европейским странам «купить время» и нарастить собственное производство оружия.