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На Украине колоссальный дефицит рабочей силы, не хватает около 4 млн человек — депутат

11:00 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине не хватает около 4 миллионов рабочих рук, дефицит колоссален и ощущается во многих сферах. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Дефицит людей, колоссальный дефицит рабочей силы, особенно [не хватает] строителей. Я вам больше скажу дефицит <…> составляет около 40%. Дефицит в образовании, дефицит в энергетике, дефицит в медицине, дефицит в рабочих специальностях. <…> Дефицит рабочей силы составляет около 4 миллионов людей. Это без пенсионеров и детей, которые не трудоспособные сегодня», — сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

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