Келлог и Рубио повлияли на изменение позиции Трампа в отношении России — СМИ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио оказали решающее влияние на пересмотр американским лидером Дональдом Трампом курса в отношении России. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на три источника в американском Конгрессе.

По их словам, представители республиканского истеблишмента, придерживающиеся жесткой линии политики Вашингтона, на протяжении последних месяцев кулуарно добивались того, чтобы склонить главу Белого дома к более твердой позиции в отношении Москвы. Отмечается, что ключевую роль в этих усилиях занимал Келлог, который на время был отстранен от переговоров с РФ по урегулированию украинского конфликта в пользу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, однако тот «увяз в ядерных переговорах с Ираном». Один из источников подчеркнул, что Келлог «в последнее время находится на подъеме». «Он и Рубио продвигают новый подход [в отношении Москвы]», — добавил он.