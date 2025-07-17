Китай готов создавать удобства для пассажиропотока между КНР и Россией — МИД

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая готовы создавать удобства для увеличения пассажиропотока между КНР и Россией, способствовать росту числа туристов, путешествующих между двумя странами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай готов вместе с Россией продолжать углублять сотрудничество в сфере транспорта, раскрывать потенциал трансграничных перевозок, облегчать перемещение людей, увеличивать количество туристов, постоянно обогащать содержание китайско-российского всеобъемлющего стратегического сотрудничества в новую эпоху», — подчеркнул он на брифинге, комментируя перспективы строительства в РФ новой скоростной автомагистрали в восточном направлении, которая может стать частью международного транспортного коридора между КНР и Западной Европой.