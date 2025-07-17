Свириденко назначена новым премьером Украины

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

За ее назначение проголосовали 262 депутата при необходимых 226, против высказались 22 парламентария.