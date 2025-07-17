Свириденко назначена новым премьером Украины
12:05 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
За ее назначение проголосовали 262 депутата при необходимых 226, против высказались 22 парламентария.
НОВОСТИ
- 12:32 17.07.2025
- В Великобритании родились дети с ДНК от трех человек
- 12:20 17.07.2025
- РФ передала Украине еще 1 000 тел погибших солдат ВСУ — Мединский
- 12:00 17.07.2025
- Верховенство закона на Украине больше не имеет сильного значения для западных стран — FT
- 11:32 17.07.2025
- Россия готова провести третью Олимпиаду, в будущем обязательно подаст заявку — Дегтярев
- 11:20 17.07.2025
- Келлог и Рубио повлияли на изменение позиции Трампа в отношении России — СМИ
- 11:05 17.07.2025
- Медведев предложил провести депаразитизацию Украины
- 11:00 17.07.2025
- На Украине колоссальный дефицит рабочей силы, не хватает около 4 млн человек — депутат
- 10:32 17.07.2025
- Инвесторы не верят угрозам Трампа ввести жесткие санкции против РФ — The Economist
- 10:20 17.07.2025
- У Исландии сейчас нет планов по созданию регулярной армии — глава МИД
- 10:05 17.07.2025
- Япония в первом полугодии 2025 г. сократила поставки авто в РФ на 12,9%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать