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НОВОСТИ

Свириденко назначена новым премьером Украины

12:05 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

За ее назначение проголосовали 262 депутата при необходимых 226, против высказались 22 парламентария.

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