С начала СВО найдено несколько десятков украинских складов с химическим оружием — МО РФ
13:05 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько десятков украинских тайников с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами обнаружены с начала спецоперации. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
«С момента начала специальной военной операции в ходе оперативных мероприятий были выявлены несколько десятков схронов с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства. В 2024 году в районе Авдеевки обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты», — сказал Ртищев.
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