С начала СВО найдено несколько десятков украинских складов с химическим оружием — МО РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько десятков украинских тайников с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами обнаружены с начала спецоперации. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

«С момента начала специальной военной операции в ходе оперативных мероприятий были выявлены несколько десятков схронов с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства. В 2024 году в районе Авдеевки обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты», — сказал Ртищев.