Собянин: Столичные бренды увеличили выручку благодаря проекту «Сделано в Москве»
13:36 17.07.2025
Проект «Сделано в Москве» помог столичным брендам увеличить их выручку в первом полугодии 2025 года в 4 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года, отметил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, сейчас на сайте проекта более 36 000 товаров столичных брендов.
«Особым спросом пользуются одежда, аксессуары и косметика», — констатировал градоначальник
Мэр отметил, что город приглашает столичных производителей к бесплатному участию в отраслевых выставках и форумах. Например, коллективный стенд проекта действовал на Московской неделе моды, Московском полумарафоне, Московской неделе интерьера и дизайна.
Напомним, в мегаполисе в рамках проекта «Лето в Москве» действуют 12 павильонов в разных частях города и «Зеленый маркет», расположенный на Болотной площади. Кроме того, до конца лета там по выходным будет устраиваться масштабное шоу «Дневник памяти», посвященное 80-летию Победы. Часть выручки московские компании планируют направить в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы!».
По данным мэра, за полгода сайт «Сделано в Москве» посетили более 650 тыс. пользователей.
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