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Рождаемость в Германии упала до самого низкого за последние почти 30 лет уровня

14:12 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показатель рождаемости в Германии в 2024 году снизился на 2% по сравнению с годом ранее и составил 1,35 ребенка на одну женщину. Такие данные привело Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Коэффициент рождаемости среди женщин с гражданством Германии составил 1,23 ребенка на одну женщину. В последний раз такой низкий показатель наблюдался в 1996 году (1,22). Всего в ФРГ появились на свет в 2024 году 677 117 детей (в 2023 году — 692 989). Эксперты статведомства отметили, что падение рождаемости замедлилось, но не остановилось. В 2022 и 2023 годах этот показатель снизился по сравнению с предыдущими годами соответственно на 8% и 7%.

Среди земель ФРГ самый низкий уровень рождаемости был зарегистрирован в Берлине (1,21), самый высокий — в Нижней Саксонии (1,42). В восточногерманских регионах он ниже, чем в западных (1,27 против 1,38).

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