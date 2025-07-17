Отсрочку от армии могут начать выдавать ИТ-специалистам, еще не получившим диплом

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры РФ предложило выдавать отсрочку от несения срочной службы ИТ-специалистам из аккредитованных ИТ-компаний, которые закончили обучение, но еще не получили диплом на момент формирования списков. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном министерством.

«Что предлагается: теперь ИТ-специалисты из аккредитованных ИТ-компаний, закончившие обучение, смогут получить отсрочку, даже если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков Минцифры. При этом документ нужно будет представить в призывную комиссию», — отметили в министерстве.

Также предлагается расширить перечень актуальных ИТ-специальностей для получения отсрочки, добавив в него, в частности, магистратуру по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», а также бакалавриат по направлению «Ядерная физика и технологии».