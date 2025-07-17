Песков пока не слышал о призыве Орбана определить, «что такое Украина»
15:32 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана определить, «что такое Украина». Представитель Кремля пояснил, что пока не знаком с этим высказыванием.
«Я не видел такого заявления господина Орбана. Поэтому я не могу его прокомментировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос на брифинге.
Ранее Орбан изложил свое видение отношений Евросоюза с Украиной, альтернативное попыткам Брюсселя продолжить военный конфликт в этой стране и одновременно принять ее в ЕС. Глава правительства Венгрии заявил, что прежде всего необходимо добиться мира, чтобы затем заключить долгосрочные соглашения с Россией и наладить партнерство с Украиной. Также, по мнению Орбана, нужно «определить, что из себя представляет Украина — каковы ее границы, ее население».
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