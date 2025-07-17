0
0
0
НОВОСТИ

Госдума приняла закон о введении госпошлины за каждую точку продажи алкоголя

17:12 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий введении госпошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на каждый торговый объект. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным.

В настоящее время размер госпошлины за лицензию на продажу алкоголя составляет 65 тыс. рублей за год вне зависимости от количества принадлежащих организациям торговых объектов или объектов общественного питания. С целью защиты конкуренции и созданию равных условий для эффективного функционирования всех участников рынка розничной продажи алкогольной продукции закон устанавливает госпошлину в размере 20 тыс. рублей на каждый торговый объект, если такой объект расположен в сельском населенном пункте, и 65 тыс. рублей — для всех остальных торговых объектов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 17.07.2025
Суд приговорил генерала Шестерова к 6 годам колонии за хищения в парке «Патриот»
0
62
16:35 17.07.2025
В аэропорту Горно-Алтайск начнет работу международный пункт пропуска
0
108
16:32 17.07.2025
Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников
0
122
16:12 17.07.2025
Франция завершила военное присутствие в Сенегале, передав два последних объекта
0
158
16:00 17.07.2025
Европа забирала себе зерно из «черноморской инициативы» — Путин
0
175
15:32 17.07.2025
Песков пока не слышал о призыве Орбана определить, «что такое Украина»
0
234
15:12 17.07.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 1 185 военных в зоне СВО
0
254
15:00 17.07.2025
Кремль призвал депутатов объяснять суть законопроекта о рекламе VPN
0
279
14:35 17.07.2025
Лопаты «Лемана Про» помогли российским военным пройти в тыл украинской армии
0
281
14:32 17.07.2025
Отсрочку от армии могут начать выдавать ИТ-специалистам, еще не получившим диплом
0
287

Возврат к списку