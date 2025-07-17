Госдума приняла закон о введении госпошлины за каждую точку продажи алкоголя
17:12 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий введении госпошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на каждый торговый объект. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным.
В настоящее время размер госпошлины за лицензию на продажу алкоголя составляет 65 тыс. рублей за год вне зависимости от количества принадлежащих организациям торговых объектов или объектов общественного питания. С целью защиты конкуренции и созданию равных условий для эффективного функционирования всех участников рынка розничной продажи алкогольной продукции закон устанавливает госпошлину в размере 20 тыс. рублей на каждый торговый объект, если такой объект расположен в сельском населенном пункте, и 65 тыс. рублей — для всех остальных торговых объектов.
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