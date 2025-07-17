Цена акций Сбера превысила максимум с февраля 2022 года
17:20 17.07.2025
Цена акций Сбера превысила максимум с февраля 2022 года — 328,91 руб. Акции активно растут на бирже в последние дни.
"Бумаги Сбербанка растут, поскольку инвесторы набирают их в преддверии даты закрытия реестра для получения дивидендов за 2024 год, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global – Напомним, что дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов приходится на 18 июля, соответственно, желающие приобрести обыкновенные или привилегированные акции Сбербанка, чтобы получить дивиденды, должны будут купить бумаги не позднее 17 июля".
Кроме того, положительный фон для акций Сбера, как и акций других крупных российских банков, создают ожидания нового снижения ключевой ставки ЦБ РФ 25 июля.
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