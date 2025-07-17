В Краснодарском крае загорелось поле пшеницы, подозревается поджег

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание полей с пшеницей произошло в Кореновском районе Краснодарского края на площади 30 га, предварительной причиной может быть поджог. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

″Поступило сообщение о загорании: ст. Раздольная, ООО «Золотой колос». Установлено, что произошло загорание стерни на площади 1 га и поля с пшеницей на площади 30 га. Предварительная причина пожара — поджог″, — говорится в сообщении.