Премьер Венгрии считает, что для прекращения конфликта на Украине нужна личная встреча президентов РФ и США

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине может быть урегулирован только в случае соглашения между Россией и США и при условии личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Убежденность в этом выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая в интервью YouTube-каналу Ultrahang на вопросы по поводу ситуации вокруг Украины.

Глава правительства отметил, что, по его мнению, конфликт не прекратится, «пока российский и американский президенты не сядут за стол переговоров и между Россией и США не будет достигнуто соглашение». Эти договоренности, считает Орбан, должны представлять собой «масштабной пакет», который будет касаться не только Украины, но и «таких вопросов, как цены на энергоносители, доступ к российским рынкам, экономические санкции, контроль над вооружениями».

Премьер надеется, что соглашение между Россией и США будет достигнуто до того, как истекут 50 дней, отведенные для этого Трампом, и вступит в силу его угроза установить импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров. «В этом случае у Венгрии будут проблемы», — признал Орбан.