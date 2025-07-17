Словакия собирается снять блокировку 18-го пакета санкций против России

23:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет блокировать принятие антироссийских санкций Евросоюза, запланированное на 18 июля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на видеообращение Фицо, опубликованное на его странице в соцсети.

По словам премьера, Словакия «достигла всего, чего могла» в ходе обсуждения гарантий от потенциального ущерба из-за запрета на импорт российского газа, который Еврокомиссия планирует ввести в 2028 году.