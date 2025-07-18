Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских БПЛА над регионами РФ
09:00 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО уничтожили и перехватили 73 украинских беспилотника над Россией за ночь. Десять были сбиты над Московским регионом, в том числе три летевших на Москву, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 июля до 07:00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 БПЛА — над территорией Брянской области, 17 БПЛА — над территорией Орловской области, 10 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе три, летевших на Москву, четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над акваторией Азовского моря, два БПЛА — над территорией Смоленской области, два БПЛА — над территорией Нижегородской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области и один БПЛА — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
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