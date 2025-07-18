Армия РФ за неделю зачистила около 1,5 тыс. кв. м Волчанска — Марочко

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие РФ с начала недели выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с части позиций на юго-западе Волчанска Харьковской области и зачистили порядка 1,5 тыс. кв. м города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«С начала текущей недели в ходе освободительных действий в населенном пункте Волчанск наши штурмовики выбили украинских боевиков с части позиций на юго-западе города и зачистили территорию площадью около 1,5 тыс. кв. м», — сказал он.