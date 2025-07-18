Индия провела испытания двух баллистических ракет

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия успешно осуществила испытательные пуски двух баллистических ракет малой дальности — Prithvi-II и Agni-I. Об этом сообщило в своем пресс-релизе Минобороны республики.

Испытания прошли на полигоне в Чандипуре (восточный штат Одиша). Запуск ракет осуществлялся под контролем Командования стратегических сил. «Все технические и эксплуатационные параметры были подтверждены», — подчеркнули в индийском военном ведомстве.

Prithvi-II и Agni-I являются частью стратегического арсенала Индии и предназначены для нанесения высокоточных ударов. Prithvi-II может нести боезаряд массой от 0,5 до 1 тонны, дальность ее полета составляет от 250 до 350 км. Она оснащена технологиями уклонения от ракет и использует новейшую систему наведения на цель. Ее двигатель был спроектирован на базе двигателя советской зенитной ракеты В-755 (комплекса С-75).

Баллистические ракеты серии Agni созданы в рамках комплексной программы разработки управляемых снарядов Министерства обороны Индии. На вооружении страны стоят четыре типа таких ракет. Дальность полета Agni-I достигает 700 км.