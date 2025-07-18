Зеленский теряет поддержку киевской элиты из-за авторитарного обращения с неугодными — FT
10:20 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский лишается поддержки украинской элиты из-за коррупции, авторитарных методов управления и политически мотивированного преследования неугодных ему публичных фигур. Такое мнение выразил корреспондент газеты The Financial Times (FT) в Киеве Кристофер Миллер.
«Они (представители элиты — прим. ТАСС) обеспокоены злоупотреблениями и консолидацией власти в руках Зеленского и его офиса. Их волнует коррупция, с которой никто не боролся <…>, поскольку внимание смещалось на военное противостояние с Россией. [Их волнует], что реформы, необходимые для сближения Киева с ЕС, отошли на второй план или вовсе были забыты просто потому, что первоочередным вопросом стал вооруженный конфликт», — заявил Миллер.
При этом, как отметил журналист, Зеленский не реагирует на эти претензии. Его офис, в чем его сотрудники сами заверили Миллера, считает, что твердо стоит на ногах и что силовое давление — рейды Государственного бюро расследований Украины (ГБР) — проводится на основе фактов. Речь идет в том числе о преследовании председателя правления украинского Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и обысках у бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Кроме того, в обществе также растет недовольство. Несколько лет военного положения в стране измотали украинцев, подчеркивает корреспондент FT. Шаги киевских властей в сторону авторитаризма могут привести к внутриполитической дестабилизации.
НОВОСТИ
- 11:32 18.07.2025
- КНР против незаконных односторонних ограничений — МИД Китая о санкциях ЕС
- 11:20 18.07.2025
- ЕС заменит отключение от SWIFT на полный запрет транзакций для подсанкционных банков РФ
- 11:05 18.07.2025
- Зеленский назначил бывшего министра обороны Умерова секретарем Совбеза
- 11:00 18.07.2025
- Конгресс США принял законопроект о сокращении расходов на иностранную помощь
- 10:32 18.07.2025
- ЕС ввел санкции против более чем 50 физлиц и организаций — СМИ
- 10:05 18.07.2025
- Запасов ракет США хватит на восемь дней боевых действий — экс-советник шефа Пентагона
- 10:00 18.07.2025
- Менее трети избирателей США поддерживают идею Маска создать политическую партию — опрос
- 09:32 18.07.2025
- Индия провела испытания двух баллистических ракет
- 09:20 18.07.2025
- Армия РФ за неделю зачистила около 1,5 тыс. кв. м Волчанска — Марочко
- 09:05 18.07.2025
- Лула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать