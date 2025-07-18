Зеленский теряет поддержку киевской элиты из-за авторитарного обращения с неугодными — FT

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский лишается поддержки украинской элиты из-за коррупции, авторитарных методов управления и политически мотивированного преследования неугодных ему публичных фигур. Такое мнение выразил корреспондент газеты The Financial Times (FT) в Киеве Кристофер Миллер.

«Они (представители элиты — прим. ТАСС) обеспокоены злоупотреблениями и консолидацией власти в руках Зеленского и его офиса. Их волнует коррупция, с которой никто не боролся <…>, поскольку внимание смещалось на военное противостояние с Россией. [Их волнует], что реформы, необходимые для сближения Киева с ЕС, отошли на второй план или вовсе были забыты просто потому, что первоочередным вопросом стал вооруженный конфликт», — заявил Миллер.

При этом, как отметил журналист, Зеленский не реагирует на эти претензии. Его офис, в чем его сотрудники сами заверили Миллера, считает, что твердо стоит на ногах и что силовое давление — рейды Государственного бюро расследований Украины (ГБР) — проводится на основе фактов. Речь идет в том числе о преследовании председателя правления украинского Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и обысках у бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Кроме того, в обществе также растет недовольство. Несколько лет военного положения в стране измотали украинцев, подчеркивает корреспондент FT. Шаги киевских властей в сторону авторитаризма могут привести к внутриполитической дестабилизации.