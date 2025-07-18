ЕС ввел санкции против более чем 50 физлиц и организаций — СМИ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50 физлиц, компаний и организаций были включены в новый санкционный список ЕС против РФ. Об этом сообщает агентство DPA.

Таким образом, теперь в списке санкций более 2 500 позиций, пишет агентство.