Иран будет готов к диалогу с США, если они согласятся на справедливую ядерную сделку — МИД
12:20 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран примет участие в новом раунде переговоров с США только в случае, если Вашингтон выразит готовность к заключению справедливого и учитывающего интересы обеих сторон соглашения по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.
«Это США, а не Иран, вышли из сделки [по ядерной программе Ирана], переговоры о заключении которой шли при координации ЕС на протяжении двух лет, и это США, а не Иран, покинули стол переговоров в июне этого года и выбрали военный сценарий», — написал иранский дипломат на своей странице в соцсети X.
«Новый раунд переговоров станет возможным только тогда, когда другая сторона будет готова к справедливому, сбалансированному и взаимовыгодному соглашению по ядерной программе [Ирана]», — добавил Арагчи.
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