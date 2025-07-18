Каждый новый пакет санкций бьет по их инициаторам — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый пакет санкций ЕС, как и каждый, будет бить по инициаторам рестрикций. Это обоюдоострое оружие, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются, — заметил представитель Кремля. — Это оружие обоюдоострое».