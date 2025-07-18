0
0
20
НОВОСТИ

Каждый новый пакет санкций бьет по их инициаторам — Песков

13:00 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый пакет санкций ЕС, как и каждый, будет бить по инициаторам рестрикций. Это обоюдоострое оружие, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Каждый новый пакет добавляет негативного эффекта для самих тех стран, которые к нему присоединяются, — заметил представитель Кремля. — Это оружие обоюдоострое».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 18.07.2025
Задолженность населения по ипотеке в июне выросла на 0,6% после 0,5% в мае — ЦБ РФ
0
36
12:32 18.07.2025
По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы на длительные сроки осуждены 135 фигурантов
0
122
12:20 18.07.2025
Иран будет готов к диалогу с США, если они согласятся на справедливую ядерную сделку — МИД
0
135
12:05 18.07.2025
ЕС перешел к нападкам на Грузию из-за отказа открыть второй фронт против РФ — премьер
0
166
12:00 18.07.2025
Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций против РФ — председательство Дании
0
175
11:32 18.07.2025
КНР против незаконных односторонних ограничений — МИД Китая о санкциях ЕС
0
216
11:20 18.07.2025
ЕС заменит отключение от SWIFT на полный запрет транзакций для подсанкционных банков РФ
0
255
11:05 18.07.2025
Зеленский назначил бывшего министра обороны Умерова секретарем Совбеза
0
242
11:00 18.07.2025
Конгресс США принял законопроект о сокращении расходов на иностранную помощь
0
243
10:32 18.07.2025
ЕС ввел санкции против более чем 50 физлиц и организаций — СМИ
0
293

Возврат к списку