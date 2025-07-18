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НОВОСТИ

РФ считает односторонние санкции ЕС незаконными — Песков

13:32 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает незаконными введенные ЕС односторонние санкции. Это подчеркнул, отвечая на вопрос ТАСС на брифинге, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока мы видим достаточно такую последовательную антироссийскую линию Европы, — прокомментировал он новый пакет санкций ЕС. — Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными, мы выступаем против них».

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