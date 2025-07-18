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Власти Индонезии заявили, что кот президента пользуется госохраной

15:32 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кот президента Индонезии Прабово Субианто по кличке Бобби Кертанегара пользуется государственной охраной. Об этом заявил замминистра госсекретариата республики Джури Ардианторо.

«Ответственность государства заключается не только в обеспечении безопасности президента, но и в охране принадлежащего ему имущества. <…> Может ли государство обеспечивать его (кота — прим. ТАСС) охрану? Конечно, может. Почему тогда возникает протест?» — приводит его слова портал Tempo. Так чиновник прокомментировал вызвавшее общественный резонанс видео с участием президентского кота на мероприятии в Джакарте, на котором несколько полицейских везут питомца в коляске по синей ковровой дорожке.

Бобби Кертанегара подобрали с улицы в 2017 году. После инаугурации Прабово Субианто в октябре 2024 года кот поселился в президентском дворце Мердека в Джакарте. У питомца есть собственные аккаунты в социальных сетях, где он пользуется большой популярностью у подписчиков.

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