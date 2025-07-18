Запрет ЕС на импорт нефтепродуктов из нефти из РФ не касается США и еще 4 стран

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенный в рамках 18-го пакета санкций ЕС против России запрет на импорт в страны объединения нефтепродуктов, произведенных на основе нефти из РФ, не касается США, Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Канады. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций.

«ЕС вводит запрет на импорт очищенных нефтепродуктов, произведенных из российской нефти и поступающих из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США», — говорится в тексте заявления.