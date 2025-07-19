71 украинский БПЛА сбит над регионами России за ночь
08:30 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 71 украинский беспилотник над регионами России, из них 16 — над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 24 — над территорией Ростовской области, 16 над — над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву, 11 — над территорией Брянской области, 10 — над территорией Калужской области, три — над территорией Курской области, по два — над территориями Орловской, Тульской и Липецкой областей и один БПЛА — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.
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