71 украинский БПЛА сбит над регионами России за ночь

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 71 украинский беспилотник над регионами России, из них 16 — над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 24 — над территорией Ростовской области, 16 над — над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву, 11 — над территорией Брянской области, 10 — над территорией Калужской области, три — над территорией Курской области, по два — над территориями Орловской, Тульской и Липецкой областей и один БПЛА — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении.