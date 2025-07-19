Кремлю неизвестно о возможности встречи Путина и Трампа в Китае — Песков

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не располагает информацией о возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях празднования в Китае 80-летия победы над милитаристской Японией. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС публикацию The Times.

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — отметил представитель Кремля.