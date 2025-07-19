Движение поездов на перегоне под Ростовом приостановлено из-за падения обломков БПЛА

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области приостановлено из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

«В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что на перегоне задержано более 50 поездов дальнего следования и отменен ряд пригородных электричек.