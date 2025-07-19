В ОП РФ предложили конфисковывать криптовалюту у «серых» майнеров

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфискация криптовалюты у майнеров, которых нет в реестре ФНС, существенно подорвет их экономику и сделает нелегальный майнинг невыгодным, а регионы, особенно энергодефицитные, вздохнут свободно. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

В связи с этим Машаров предлагает дополнить ко второму чтению текст законопроекта об особенностях изъятия цифровой валюты соответствующими изменениями.

«В целях декриминализации финансовых операций внутри Российской Федерации, усиления контроля за деятельностью лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, предлагается установить обязательность изъятия цифровой валюты, добытой лицом вне зависимости от организационно-правовой формы юридического лица, не входящей в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты», — сказал Машаров.

Он уточнил, что в настоящее время такой реестр ведет ФНС. При этом министерство энергетики, ФАС, правоохранительные органы отмечают большое количество субъектов, осуществляющих деятельность по нелегальной добыче цифровой валюты, то есть незаконного майнинга.

«При этом деятельность лиц, осуществляющих незаконный майнинг, как правило, является высокоорганизованной, у данной группы есть внутренняя иерархия, четко распределены роли, поэтому деятельность указанных лиц может быть квалифицирована по статье 210 Уголовного кодекса РФ», — сказал Машаров.

Он уточнил, что в настоящее время в случае пресечения деятельности нелегальных майнеров происходит обеспечительная мера в виде ареста их оборудования, а то, что они намайнили — остается при них. «То есть вся незаконная прибыль, в этом и смысл, чтобы конфисковывать у нелегалов эту криптовалюту, заставляя их или прекращать эту деятельность или входить в реестр, то есть обеляться», — пояснил эксперт.

Он отметил, что текст проектируемой нормы предлагается дополнить таким пунктом: «для целей настоящей статьи и других статей настоящего кодекса цифровая валюта, в том числе полученная лицом, не входящим в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, признается имуществом». Предложение будет направлено в Госдуму.