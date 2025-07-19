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Разбитая в Судже бригада ВСУ переброшена на сумское направление — силовики

11:00 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады (ОТМБр) ВСУ, которые ранее были выведены на восстановление после боев в суджанском приграничье, переброшены в Сумскую область. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Анализ публикаций украинских волонтеров подтвердил переброску в Сумскую область подразделений 17-й ОТМБр, которая находилась на восполнении потерь после разгрома в суджанском приграничье и последующих кровопролитных боев в Поповке», — сказал собеседник агентства.

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